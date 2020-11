Velvyslanci ve Spojených státech Hynku Kmoníčkovi bude zřejmě prodloužen mandát. Ministr zahraničí Tomáš Petříček spekulace potvrdil. Vysvětlil, že by Kmoníček mohl být v USA o rok déle, protože Česko má mít na starosti předsednictví ČR v EU.

Petříček odmítl, že by Kmoníčkovi prodloužili mandát proto, aby se jeho místo uchránilo pro vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). O jeho možném uplatnění v diplomacii se spekuluje již řadu let. (Česká televize)