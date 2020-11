Lidé před Bílým domem tančí na písničku YMCA, kterou Donald Trump pouštěl na svých předvolebních vystoupeních. Záběry zveřejnila zpravodajka stanice CNN Kaitlan Collinsová na svém twitterovém účtu.

The crowd outside the White House celebrating Joe Biden’s projected victory is blaring YMCA — the song President Trump closed out his latest rallies with. pic.twitter.com/UkrsBq8l5M

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 7, 2020