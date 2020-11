Manžel kandidátky na viceprezidentku Kamaly Harrisové popřál své ženě k vítězství ve volbách. „Jsem na tebe tak pyšný,“ vzkázal jí Doug Emhoff na svém twitterovém účtu a přiložil společný snímek.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU

— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020