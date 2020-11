Ministerstvo kultury ve svém návrhu novely autorského zákona počítá s institutem kolektivního správce, který by vybíral platby za použití mediálního obsahu od společností jako Google a pak je médiím rozděloval.

Unie vydavatelů, jeden z přirozených kandidátů na takovou úlohu, tvrdí, že vznik kolektivního správce bude v případě schválení novely iniciovat, ale sama se jím stát nechce. České zastoupení Google se k věci zatím nechce vyjadřovat. V úhrnných platbách českým mediálním domům jde potenciálně o miliardy korun. Pro mnohá média by to mohlo představovat rozdíl mezi existencí a zánikem. (iRozhlas)