Kancléř Bílého domu Mark Meadows, který se nakazil koronavirem, se předtím bez roušky pohyboval v blízkosti prezidenta, jeho rodiny a dalších členů Trumpova týmu. Stanice SkyNews ho zachytila tři dny před oznámením nemoci.

Donald Trump's chief of staff Mark Meadows was seen without a mask during the president's news conference just three days before testing positive for COVID-19.

