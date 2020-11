„Můžeme být oponenti, ale nejsme nepřátelé. Jsme Američané,“ řekl bývalý viceprezident Biden v krátkém projevu. Stále se ještě neprohlásil za vítěze, ale řekl, že věci k tomu spějí.

„Čísla mluví jasně a přesvědčivě. Tenhle závod vyhrajeme,“ řekl Biden. Hovořil ze svého volebního štábu ve Wilmingtonu ve státě Delaware v jedenáct hodin večer tamního času (v pět ráno našeho).

„Znovu dokazujeme, co jsme v této zemi dokazovali po 244 let: Demokracie funguje. Váš hlas se započítá,“ řekl Biden. „Musíme odložit hněv a démonizaci.“ Za hlavní problémy, s nimiž se chce jako případný prezident začít okamžitě vyrovnávat, označil koronavirus a ekonomickou situaci. (The New York Times)