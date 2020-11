Sčítání hlasů v USA: Biden zvyšuje náskok, v Kongresu je to těsné

Sčítání hlasů v amerických volbách pokročilo do dalšího dne. Co od něj lze dnes čekat? A budeme už znát vítěze, alespoň toho předpokládaného?

Američané stále sčítají hlasy v dosud nerozhodnutých státech prezidentských voleb. Joe Biden zatím drží hlasy 253 prezidentských volitelů, obhajující prezident Donald Trump jich má 214. Ke zvolení je jich třeba 270. (Získané počty volitelů jsou neoficiální součty volitelů ze států, kde americká média už nepředpokládají změnu. Na oficiální výsledky se teprve čeká – ale média se v tomto prakticky nemýlí.)

Stále se hraje o Pensylvánii (20 volitelů), Georgii (16), Severní Karolínu (15), Arizonu (11) a Nevadu (6). Sečteno není ani na Aljašce (3), ale ta by měla být bezpečně Trumpova.

Pensylvánie: Biden vede o 29 tisíc hlasů (přes 0,4 %) a zbylých přibližně 190 tisíc hlasů by mělo posílit demokraty. Očekávají se další data z okresů, kde voliči straní Bidenovi. Server FiveThirtyEight soudí, že televizní sítě by mohly stát prohlásit za rozhodnutý – a tím i celé volby (Biden by měl 273 volitelů). Pokud Biden získá Pensylvánii s náskokem přes 0,5 %, nebude v ní povinný přepočet hlasů.

Nevada: Biden vede o 23 tisíc hlasů (1,8 %), zbývá jich sečíst zhruba 125 tisíc. Opět se očekává, že to budou převážně hlasy voličů z „modrých“, demokratických okresů, jako je Clark County, kde leží Las Vegas. To by mělo započítat další větší várku sečtených hlasů kolem 18:00 SEČ. Většinu sčítání by měl stát mít hotovou během víkendu.

Arizona: Biden vede o 30 tisíc hlasů (0,9 %) a zbývá jich sečíst asi 173 tisíc. Trump bych z nich potřeboval získat asi 60 %, aby zvítězil – toto tempo nedrží, ale celkově Bidenův náskok přece jen snižuje. Další data z okresu Maricopa (kde je i metropole Phoenix) mají dorazit okolo 17:00 SEČ.

Georgia: Biden zde vede o 7000 hlasů (0,1 %) a pomalu náskok zvyšuje. Server FiveThirtyEight připomíná, že je třeba započíst přes 4000 hlasů odevzdaných na dálku, čeká se na až 8400 lístků z ciziny (nemusí všechny dorazit včas) a přes 14 tisíc tzv. náhradních lístků (tedy výrazně víc, než poslední večerní odhady zde) – od té doby komise započítaly dalších pět tisíc hlasů a Biden svůj zdejší náskok zvýšil na zmíněných sedm tisíc hlasů (neoficiální údaj). Prezident Donald Trump si včera stěžoval, že nejsou započítané hlasy vojáků z Georgie nasazených v misích – mimo jiné ty se nyní sčítají, na hlasy z ciziny se zkrátka čeká delší dobu.

Severní Karolína: Stát sečetl všechny hlasy, které byly komisím doručeny do volebního úterý. Trump vede o 77 tisíc hlasů, zbývá sečíst asi 171 tisíc hlasů. Hlasy poštou mohou podle zákonů státu přicházet až do 12. listopadu, kdy budou zveřejněna další data. Očekává se spíš to, že Biden Trumpův náskok nedožene.

Pokud Joe Biden vyhraje v Pensylvánii, Nevadě, Arizoně a Georgii, bude mít poměrně bezpečný náskok – celkem 306 volitelů. Získal by přesně tolik, kolik Donald Trump před čtyřmi lety.