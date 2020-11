Kvůli právním průtahům se antigenní testy možná nedostanou do všech zařízení sociálních služeb a domovů pro seniory do 9. listopadu, jak bylo v plánu. Na konferenci to připustil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Je možné, že část zařízení začne testovat později, než původně zamýšleného 9. 11. Nemám z toho radost, ale je to situace, která je, a snažíme se, aby byla co nejdřív vyřešena. Musíme dodržovat právní předpisy,“ odpověděl na otázky novinářů Blatný.

Právní průtahy spočívají podle něj v tom, že ani v nouzovém stavu nelze překračovat právní normy a je třeba přijít na to, jak zajistit, aby mohl někdo testy nakoupit a poskytnout.

„Jedná se o přesun financí z veřejného zdravotního pojištění na nákup komodity. Během dnešního rána byla finalizována smlouva se všemi pojišťovnami, sám jsem k tomu podepisoval stanovisko, ujistil jsem všechny zainteresované po poradě s právním odborem, že postupují legálně správně. Distributorem je společnost Avenier, která by měla v co nejkratší době testy rozvézt,“ uvedl ministr s tím, že zatím neví, zda byla smlouva podepsána, ale doufá, že se tak stane ještě během dneška.