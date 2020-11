Opatření proti koronaviru zabírají, situace je ale riziková

Opatření přijatá proti šíření koronaviru podle ministerstva zdravotnictví zabírají. „Jejich účinek pozorujeme ve stagnaci. Že došlo ke zlomení trendu, o tom nikdo nepochybuje,“ řekl Dušek. Situace kolem šíření koronaviru v Česku je ale stále riziková.

„Předtím byly nárůsty v desítkách procent, ale zpomalovaly. Nyní se ty růsty zastavily,“ vysvětlil Dušek.

Nejlépe je na tom nyní podle něj hlavní město Praha. „Tady pozorujeme pokles trendů. V jiných regionech jsme ve fázi stagnace nebo mírného růstu,“ dodal Dušek.

Situace kolem šíření koronaviru v Česku je ale stále riziková i přesto, že šíření se stabilizovalo a nenarůstá. „Průměr naznačuje, že by to mohlo začít v příštích týdnech klesat. Situace je stále vážná, ale v příštích týdnech se to může zlepšit,“ řekl Dušek.

Stále podle něj ale stoupá počet nakažených seniorů a obyvatel z ohrožených skupin. „Jsou ohniska nákazy v sociálních zařízeních. Ty jsou nyní jedním z nejčastějších ohnisek, za říjen jich máme 210 a nově asi 5000 nakažených pacientů ve velmi rizikových skupinách. Tato čísla mohou dále zatlačit na nemocniční systém,“ oznámil. Dušek.