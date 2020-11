Trasování nakažených koronavirem funguje a čísla nově nakažených se stabilizovala, oznámil na dnešní tiskové konferenci k vývoji epidemie v Česku ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek ale dodal, že stále dochází k masivnímu komunitnímu šíření. „Nedochází k nejvíce rizikovým scénářům, situace ale není zvládnutá. Vidíme pouze to, co se testuje, co se měří. V populaci je velký podíl nákaz, které nechytíme,“ řekl Dušek.