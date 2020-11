KSČM odložila svůj stranický sjezd na poslední listopadový víkend příštího roku. Deníku N to potvrdil první místopředseda strany Petr Šimůnek.

Důvodem je pandemie koronaviru. Šimůnek má ale za úkol prozkoumat možnosti, jestli by se sjezd strany nemohl odehrát již během května. Kvůli pandemii se nebude konat ani ústřední výbor strany, protože má 90 členů.

„Pokud by se povedl květen, vedení by ještě zvážilo, jestli by se to nemohlo konat v květnu,“ řekl Deníku N Šimůnek.

Na odloženém ústředním výboru by vedení strany projednalo, jestli má stranu rok vést ještě stávající vedení ve čele s Vojtěchem Filipem, které po prohraných krajských a senátních volbách dalo své funkce k dispozici.