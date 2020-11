Švédská aktivistka Greta Thunbergová na Twitteru doporučila Donaldu Trumpovi, aby pracoval na zvládání svého vzteku. Reagovala na jeho výzvu k zastavení sčítání hlasů. Trump si podobným způsobem loni rýpl do Thunbergové.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020