Do výběrového řízení na šéfa antimonopolního úřadu se přihlásilo pět zájemců. Vedle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny a bývalého místopředsedy ÚOHS Roberta Nerudy je i současný místopředseda úřadu Hynek Brom.

Mezi dalšími účastníky soutěže je i bývalý místopředseda ÚOHS Michal Petr a státní tajemník ministerstva zemědělství Jan Sixta. Všichni přihlášku do tendru potvrdili Lidovým novinám.

Současný předseda úřadu Petr Rafaj rezignoval k 1. prosinci, premiér Andrej Babiš (ANO) na funkci vyhlásil výběrové řízení. Přihlášky mohou zájemci podávat do dneška.

Současný první místopředseda ÚOHS Brom kromě potvrzení kandidatury LN představil i svoji vizi. Úřadu chce dát „nové impulzy“. „Chci dokončit projekty v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Zvyšování povědomí o soutěži, detekci protiprávních jednání a digitalizaci,“ řekl listu bývalý plzeňský radní za ODS. Podle LN je ale Brom považován za součást Rafajova systému a je podepsán pod řadou kontroverzních rozhodnutí úřadu.

Přihlášku do tendru LN potvrdil i docent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michal Petr, který byl v minulosti místopředsedou ÚOHS. Podle deníku je uznávaným expertem na soutěžní právo. „Jde o zcela unikátní příležitost kandidovat v otevřeném výběrovém řízení, čehož si cením. Mám pět let od ÚOHS odstup. Za tu dobu jsem shromáždil nápady na to, jak by se mohl ÚOHS dále rozvíjet,“ řekl listu Petr.

Státní tajemník Sixta by chtěl podle LN zefektivnit rozhodování ÚOHS, kde byl od roku 2009 v rozkladové komisi. „U nás je problém, že máme dvě instance správního řízení a dvě instance soudního přezkumu. To je samo o sobě velmi zdlouhavé,“ řekl listu Sixta.

Výběrové řízení bylo na pozici šéfa ÚOHS vyhlášeno poprvé, dosud nového předsedu vybírali politici. Původně byla v podmínkách obsažena nutnost, aby kandidát měl bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle protikorupčních organizací ale tato podmínka vylučovala kandidaturu kohokoliv mimo státní správu, vláda po jejich kritice podmínku vypustila. (ČTK)