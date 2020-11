Donald Trump předstoupil před národ a oznámil, že protistrana se ho snaží podvodem připravit o vítězství ve volbách. „Pokud spočítáte ty legální volební lístky, vyhrál jsem s přehledem,“ uvedl prezident, aniž by předložil důkazy.

„Započítáte-li nelegální lístky, mohou se nám pokusit ukradnout vítězství.“

Trump prohlásil, že vyhrál Floridu, Iowu, Indianu a Ohio navzdory „velkým technologickým firmám, velkým médiím a velkým penězům.“ Podle jeho slov se „konala červená vlna“. Demokraté jsou podle něj „stranou velkých sponzorů.“

Tvrdí, že některé volební lístky byly „zašantroceny, zázračně a tajně.“ V Severní Karolíně byl podle svých slov napřed, přesto „oni pořád nacházejí další a další hlasovací lístky, které přišly poštou“, a všechny jsou jednostranné. On prý vyhrál v Pensylvánii, ale od té doby „oni nacházejí další lístky, které jsou většinově pro Bidena.“

To samé se podle něj děje i v Georgii.

V těchto státech se nejdříve spočítaly lístky, které lidé odvolili osobně. Kvůli Trumpově dlouhodobému znevěrohodňování distanční volby fyzicky volili především jeho voliči. Naopak demokratičtí voliči měli v poštu důvěru a posílali své lístky poštou, ty se proto započítávají později.

Trump ale tvrdil, že veřejnost varoval předem, že „oni se pokusí posílat falešné hlasovací lístky.“

Prezident vystoupil před novináři v Bílém domě a nepřipustil žádné otázky. Krátce poté jej podpořil viceprezident Mike Pence, který napsal, že „stojí za prezidentem“ a je třeba „sečíst všechny legální volební lístky.“

Jako první se s kritikou z Republikánské strany ozval poslanec Adam Kinzinger, který naopak prezidenta vyzval, aby pro svá tvrzení předložil důkazy. „Tohle je šílené. Přestaňte šířit vyvrácené dezinformace. Pokud jste oprávněně znepokojen, předložte důkazy a obraťte se na soud.“

We want every vote counted, yes every legal vote (of course). But, if you have legit concerns about fraud present EVIDENCE and take it to court. STOP Spreading debunked misinformation… This is getting insane.

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) November 6, 2020