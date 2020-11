Maďarsko by do své ústavy mělo v zájmu ochrany dětí začlenit zákaz „genderové propagandy“, citoval dnes maďarský týdeník Demokrata vicepremiéra Zsolta Semjéna.

Agentura Reuters o výroku mluví jako o jednom z posledních výpadů ze strany představitelů maďarské vlády proti komunitě LGBT.

„Proč (gayům) nestačí soukromý život, proč chtějí oficiální uznání?“ tázal se v rozhovoru pro magazín Demokrata Semjén. Podle organizací zabývajících se lidskými právy vládní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána a její spojenec Křesťanskodemokratická lidová strana (KDNP) zintenzivnily v posledních letech svůj negativní postoj vůči příslušníkům LGBT komunity.

V květnu kabinet zakázal změny údajů o pohlaví v osobních dokladech. V říjnu pak maďarská vláda odsoudila knihu moderních pohádek pro děti, kterou vydalo lesbické sdružení jako „homosexuální propagandu“, šéf úřadu premiéra Viktora Orbána o knize řekl, že by měla být zakázaná.

Gayové a lesby se obávají, že by se před volbami v roce 2022 mohli stát terčem politických útoků vzhledem k tomu, že například v Polsku byl odpor proti „LGBT ideologii“ jedním z klíčových témat vládní strany.

Semjén, který předsedá KDNP, dnes také uvedl, že příslušníci LGBT komunity by neměli mít právo na adopci dětí a zakládání rodin. „Neměli by být nazýváni rodinou, protože rodina je svatý pojem (…) Neměli by adoptovat děti, protože právo dětí na zdravý rozvoj je důležitější než potřeba homosexuálních párů mít dítě,“ uvedl Semjén. (ČTK)