Ruští zákonodárci přišli s návrhem zákona, který by rozšířil imunitu ruského prezidenta. Nově by se vztahovala také na delikty, kterých by se prezident případně dopustil po opuštení úřadu.

Taková změna by přitom měla být zakotvena přímo v ústavě, pro jejíž úpravy se letos Rusové vyslovili v referendu, informuje agentura Interfax.

Aby byla právní norma přijata, musí projít třemi čteními v dolní komoře parlamentu a poté ji musí schválit horní komora a podpisem stvrdit prezident.

Návrh budí pozornost kvůli možným náznakům toho, co hodlá Vladimir Putin, který již dvě desetiletí dominuje ruské politice coby premiér a prezident, podniknout, až mu v roce 2024 vyprší stávající prezidentský mandát, píše agentura Reuters. Podle nové podoby ústavy se však Putin bude moci ucházet o zvolení na další dvě šestiletá období a u moci tak teoreticky může setrvat až do května 2036.

„Projekt zákona rozšiřuje účinnost imunity pro bývalého prezidenta i mimo dobu, kdy vykonával prezidentský mandát,“ řekl novinářům senátor Andrej Klišas, který s iniciativou přišel společně s předsedou zákonodárného výboru Pavlem Krašeninnikovem. Jak píše server Meduza, jinými slovy to znamená, že po skončení mandátu bude moci prezident porušovat trestní i občanský zákoník, aniž by se vystavoval riziku stíhání.

Podle nynější ruské legislativy se prezidenti těší doživotní imunitě vtahující se na trestné činy, kterých se dopustili v době, kdy byli ve funkci. Výjimku přestavují závažné trestné činy. V takovém případě má trestní stíhání zahájit Vyšetřovací výbor RF a parlament poté rozhoduje o případném zbavení imunity. Podle navrhované právní normy by ale Vyšetřovací výbor mohl zbavit prezidenta imunity jen v případě, že by parlament bývalou hlavu státu obvinil z velezrady nebo jiného zločinu, následně by přezkoumání potvrdil nejvyšší soud a postup by schválil i soud ústavní. (ČTK)