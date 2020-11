Část Trumpovy strategie stojí na argumentu, že prodloužení doby pro příjem hlasovacích lístků v Pensylvánii do 6. listopadu bylo nezákonné a bude ještě možné toto rozhodnutí soudně zvrátit. Lístky, které se v tomto státě nyní sčítají, ovšem jsou z velké části ty, které stihly dojít do 3. listopadu – pensylvánské zákony je jen neumožnily začít sčítat dříve a je jich mnoho, proto to trvá.

Šéfka sčítání hlasů Kathy Boockvarová pro Spotlight PA řekla, že po 3. listopadu dorazily jen stovky lístků. Pokud tedy Joe Biden sčítání v Pensylvánii otočí a pokud výsledek ve státě nebude mimořádně těsný, ani případné rozhodnutí soudu tyto „pozdní“ lístky nezapočítat by nic nezměnilo.

Trump nyní ve státě, který si nesmí dovolit ztratit, vede o 1,8 % – něco přes sto tisíc hlasů – a náskok průběžně ztrácí. Sečteno je přibližně 92 % hlasů.