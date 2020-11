OSN kritizuje Izrael za demolici beduínských vesnic na okupovaném Západním břehu Jordánu. Bez domova se ocitlo 73 lidí včetně 41 dětí. Židovský stát tvrdí, že vesnice byly postaveny v údolí Jordánu nelegálně. (BBC)

While you were eagerly following the US elections, Israel has demolished an entire community’s residential compound, leaving 74 people, 41 of them minors, homeless. pic.twitter.com/7hA5AHdFn0

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) November 4, 2020