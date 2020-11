Příští týden do Česka přicestuje šest vojenských zdravotníků z Velké Británie. Oznámil to ministr obrany Lubomír Metnar na Twitteru. Německo pak už v neděli pošle do ČR dva vojenské lékaře, kteří posílí tým UVN v Praze.

„SRN také nabídla v případě potřeby léčbu 10 pacientů v rámci projektu MEDEVAC,“ doplnil Metnar.