Čisticí operace u ostrova Mauricius, kde v srpnu havaroval ropný tanker MV Wakashio, zřejmě potrvá až do ledna. Oznámila to japonská firma, která plavidlo vlastní. Do moře v létě uniklo zhruba 1000 tun ropy.

Podle firmy Japan’s Nagashiki Shipping se podařilo odstranit všechnu ropu, která se vznášela na hladině moře. Čištění se nyní zaměřilo na pobřeží Mauriciu, kde látka zamořila zhruba 30 km. (Reuters)