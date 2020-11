Komentář Jána Simkaniče: Jak rádi přiznáváte chybu? Pro většinu lidí to je nepříjemný a náročný proces. Ostatně legendární „Zatloukat, zatloukat, zatloukat“ o chybách ve vztahu nezlidovělo náhodou a aktuální politické události k tématu také poskytují vynikající studijní materiál. Důležité je však pochopit, proč se to všechno děje a co s tím každý z nás může dělat.