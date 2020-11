Twitter označil další příspěvek prezidenta Trumpa jako zavádějící (celkem už čtvrtý v pořadí). Úřadující hlava USA si v něm stěžovala, že se jeho protivníci „snaží vymyslet, jak zařídit, aby výhoda půl milionu hlasů v Pensylvánii zmizela“.

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020