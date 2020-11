Amerikanista Kryštof Kozák pro Deník N okomentoval předvolební průzkumy: „Počkal bych si na definitivní výsledky, ale řekl bych, že se průzkumy mýlily. Trump dopadl ve spoustě států výrazně lépe, než se předpokládalo.“

„Uvidíme, jak to dopadne se Senátem, zatím to nevíme, ale nevypadá to, že by demokrati Senát získali. Desítky, stovky průzkumů výrazně favorizovaly Bidena a tvrdily, že demokraté mají velkou šanci na zisk Senátu. Trochu jsem na ně zdravě naštvaný.“

Podle Kozáka výzkumníci možná nejsou schopní zohlednit finální volební účast. „Možná tam je taky faktor, že Trumpovi voliči jsou o trochu zapálenější a nakonec k volbám trochu častěji přijdou.“ Domnívá se, že přesnější odpověď přijde, až budou známá lepší data ohledně detailního volebního chování.

„Můj intuitivní odhad může být takový, že část lidí v dotaznících nepřiznává, že Trumpa budou volit, a nakonec ho volí,“ řekl Kozák pro Deník N.