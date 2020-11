Prezidentské volby v USA mají rekordní účast

Jan Kudláček: „Aktuální stav volební ‚noci‘, která už je povolebním dnem: Na co se nyní soustředí pozornost? Ta Bidenova na státy Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan a Maine. Ve všech teď totiž vede – situace se změnila ve WI a MI. Pokud sčítání hlasů ve všech těchto státech udrží ve vedení Bidena – v případě Maine jde o 3 volitele ze 4 – pak Biden vyhraje s 270 voliteli. Bez ohledu na výsledek v dalších třech státech, kde se také stále sčítá – Pensylvánii, Severní Karolíně a Georgii.

Je to teď prezident Trump, kdo musí doufat v obrat – a to v Arizoně a v Nevadě. Plus udržet vedení v Pensylvánii (kde se ještě očekává přírůstek hlasů pro Bidena z asi poloviny ještě nesečtených poštovních hlasů) a poměrně těsné vedení v Severní Karolíně a Georgii.“