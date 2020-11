Demokraté před volbami investovali energii i prostředky do kampaně v Texasu, kde si slibovali vyrovnaný souboj s republikány a kde od roku 1976 nevyhráli. Namísto toho to dle Guardianu vypadá na jeden z nejslabších výsledků za poslední roky.

For all the talk of Texas being in play at the presidential level, @joebiden is on track to win the fewest counties (21) of any top-of-ticket Democrat in years #tx2020 pic.twitter.com/UwqRcIWxHq

— Evan Smith (@evanasmith) November 4, 2020