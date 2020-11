Ekonomický think-tank Idea představil vlastní návrh na zrušení superhrubé mzdy. Ta se vyznačuje jen mírným snížením daňové sazby, ale navyšuje daňovou slevu. Stát by tak podle ekonomů mohl ušetřit asi 40 miliard korun.

Ekonomové v čele s profesorem Štěpánem Jurajdou ze společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd navrhují snížení daně z příjmu na 20 procent (místo vládou navrhovaných 15 procent), větší daňové zatížení pak navrhují u osob s čtyřnásobkem průměrné mzdy.

Ve srovnání s vládním návrhem chtějí ekonomové navýšit slevu na poplatníka asi o deset tisíc korun ročně na 34 700 korun. To by mělo pomoci především nízkopříjmovým skupinám obyvatel. Ti s nejmenšími mzdami by si mohli přijít asi na 620 korun, podle vládního návrhu by úspora měla činit asi jen 274 korun.

Zrušení superhrubé mzdy podle think-tanku by vyšlo na 43,6 miliardy korun, vládní návrh počítá s náklady 82,4 miliardy korun, uvedli ekonomové.

O podobě zrušení superhrubé mzdy se stále vedou debaty mezi předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD). Oba představili vlastní pozměňovací návrhy.