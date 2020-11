Kalousek se omluvil za to, že pil pivo v restauraci

Miroslav Kalousek (TOP 09) se omluvil za to, že pil pivo uvnitř restaurace. “Nikoho jsem neohrozil. Přesto připouštím, že jsem do restaurace vůbec neměl vstupovat. Byla to chyba,“ napsal na Twitteru s tím, že věnuje 10 000 korun na dobročinné účely.

Předseda poslaneckého klubu se zároveň hájí. „Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině. Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel,“ napsal.

Restaurace musí být kvůli vládním nařízením zavřené. Po schůzce v uzavřeném podniku v říjnu skončil ve funkci ministra zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).