Biden 227 vs. Trump 213, to je aktuální stav amerického prezidentského klání. Podle britského Guardianu může bývalý viceprezident vyhrát, pokud si udrží náskok v Nevadě (6 volitelů), Arizoně (11) a Wisconsinu (10) a k tomu přidá alespoň jeden z těchto států – Georgia (16), Michigan (16) nebo Pensylvánie (20). Pokud by Biden zvítězil v Severní Karolíně (15), stav volitelů by byl nerozhodný.