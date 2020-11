Advokát Robert Neruda se bude ucházet o místo předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V úřadu už dříve působil. Ve výběrovém řízení se utká s náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou.

Neruda se k přihlášce podle svých slov rozhodl poté, co vláda na post vypsala výběrové řízení.

„Poprvé v historii má být předseda takto významné instituce vybírán tímto způsobem. Myslím, že v takové situaci je dobré nabídnout alternativu současnému řízení ÚOHS v podobě kandidáta, který má zkušenosti jak z ÚOHS a justice, tak z privátní sféry, a přinesl byt tak navíc i jiný pohled na fungování soutěžního úřadu,“ vysvětlil.

Neruda už na antimonopolním úřadu pracoval, a to celkem osm let, mimo jiné jako člen rozkladové komise pro oblast veřejných zakázek. Od roku 2008 byl místopředsedou. O dva roky později odešel do advokacie, v současné chvíli je partnerem a společníkem advokátní kanceláře Havel & Partners.

„Jako advokátovi, který s ÚOHS přichází téměř denně do styku, ale i jako občanovi, mi není jedno, že ÚOHS svůj potenciál nenaplňuje. Prestiž a akceptace role úřadu ve společnosti je v současné době nízká,“ doplnil s tím, že úřad potřebuje restart a reformu.