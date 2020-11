Outsiderem se nyní jeví spíš Joe Biden – už jen proto, že se začínají objevovat úvahy, jak by on ještě mohl volby vyhrát. New York Times například předvídají, že stáhne ztrátu v Georgii, stále není ze hry v Nevadě, Arizoně, Wisconsinu a připíše si zřejmě Havaj, Rhode Island a Maine. To by ho dostalo ke 270 hlasům.

Nabízí se též úvaha, jestli nedokáže zvrátit nepříznivý vývoj sčítání v Pensylvánii, která zatím má sečteno málo poštovních hlasů a málo hlasů z Filadelfie a Pittsburghu, které jsou mu nakloněnější.