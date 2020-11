Jan Kudláček: „Trumpův výrok, v němž brojí proti hlasování po uzavření místností, je opět trochu zavádějící. Hlasovat po skončení je těžko možné. To, o co jde, je sčítání hlasů odevzdaných včas. Některé státy sčítají i ty, které dorazí poštou do určitého stanoveného dne, musely však být odeslané nejpozději dnes, v den voleb (resp. nesmí být zjevné, že byly odeslány později).“