Podle experta Boháčka se zatím rok 2016 nekoná

Donald Trump stahuje náskok Joe Bidena v některých státech, a pravděpodobně vyhraje také na Floridě. Rok 2016 se ale zatím podle Petra Boháčka z Asociace pro mezinárodní otázky neopakuje. „Spíše to vnímám tak, že Trumpova naděje ještě žije,“ říká. Poukazuje na zatím těsný výsledek v Texasu, kde by Bidenovo vítězství znamenalo Trumpův konec.

Co se týče pravděpodobného neúspěchu Bidena na Floridě, myslí si Boháček, že se Bidenovu týmu nepovedlo odhadnout hlasy hispánců. „On se na ně dívá jako na monolit. Přitom tam jsou různé skupiny od bílých Kubánců, Argentince až po černé Portoričany, kteří mají úplně rozdílný pohled na svět,“ vysvětluje. Právě hispánci tvoří klíčovou skupinu voličů na Floridě.