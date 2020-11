„Volit musíme a nemáme žádnou velkou možnost. Volím Trumpa. Vy jste trumpových voličů moc nepotkala? To mi ani neříkejte“ ptá se čtyřiatřicetiletá Christina, která se před knihovnou ve městě Aventura na Floridě nenechá vyfotit. „Volím ho proto, že vím, co od něj můžu čekat. Od Bidena to netuším. Nelíbí se mi, jak Trump mluví, ale vede si dobře.“

Foto: Jana Cglerová, Deník N