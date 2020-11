„Řeknu vám, proč volím Trumpa. Protože nechci, aby se tu stalo to, co se stalo ve vaší zemi. Narodil jsem se na Kubě, přijel jsem do Ameriky, když mi byly tři roky, a moji rodiče přijeli až tři roky poté,“ říká šestašedesátiletý Ray, který bydlí v miamské čtvrti Aventura.

„Vidím tady lidi, kteří vnucují ostatním, co mají říkat a co si mají myslet. Přesně to se dělo na Kubě, v Nikaragui, ve Venezuele. A už se to tu začalo projevovat fyzicky, útočí, vykrádají a zapalují. Tak proto volím Trumpa.“