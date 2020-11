„Nevím, jak to dopadne, ale někdo říkal, že už jsme to vyhráli, tak doufám, že to je pravda,“ říká pětašedesátiletá Savannah Allenová. Nemá samozřejmě pravdu, ale má jasno v politické preferenci: volí demokraty, protože „ti jsou pro všechny“.

„Černé, bílé, asijské, červené, Portoriko, Mexiko, prostě pro všechny. Mně Trump nevadí, ale když řekl o mém černošském prezidentovi, že je to idiot, tak to se mi nelíbilo. To si potom myslím, že spíš on je idiot,“ říká žena z floridského Miami Gardens, které je převážně hispánsko-černošské.