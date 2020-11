Pojďme si říci, co se o volební noci může stát. Dominika Píhová pro vás popisuje scénář, kterého se svorně obávají nejspíš Donald Trump i Joe Biden: že o volební noci nezvítězí nikdo a přijdou právní bitvy a pomalé dopočítávání hlasů poslaných přetíženou poštou.

Tento scénář by nastal, pokud by většinu důležitých vyrovnaných států ovládl Trump a čekalo by se na poslední sečtené státy: v Pensylvánii i Michiganu by to mohlo trvat do 6. listopadu, v Ohiu se sčítá až do 13. listopadu.