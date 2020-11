Zpěvačka Lady Gaga během setkání příznivců Joea Bidena v Pittsburghu naléhala na Američany, ať volí, „jako by na tom záležel váš život“.

Lady Gaga urged people to vote ‘like your life depends on it’ at a rally for Joe Biden in Pittsburgh, Pennsylvania #Election2020 pic.twitter.com/RkJDufocsg

— Reuters (@Reuters) November 3, 2020