Analýza Pavla Poláka: Islamistické útoky se v posledních dvou dekádách Rakousku vyhýbaly. Až do letošního pondělí 2. listopadu, kdy začal v centru Vídně pálit do kolemjdoucích dvacetiletý islamista. Čtyři lidé zemřeli. Další jsou ve vážném stavu. Stalo se to, před čím varovaly domácí tajné služby: „Pro Rakousko je stále největší hrozbou islamistický extremismus a terorismus.“