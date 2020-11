První dáma USA Melania Trumpová přišla k volbám osobně ve floridském West Palm Beach, kde pobývá v letním sídle Mar-A-Lago. Zda volila manžela, neuvedla, ale v minulých dnech k jeho volbě vyzývala Američany na vystoupeních. (Recount)

First Lady Melania Trump votes in West Palm Beach, FL, this morning. pic.twitter.com/jO2lEoAHAq

— The Recount (@therecount) November 3, 2020