Zítra začne testování klientů i zaměstnanců sociálních služeb a domovů pro seniory, část klientů či jejich příbuzných ale testování odmítá. Na tiskové konferenci to uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že kolují hoaxy.

„Nebude to jednoduché, protože na základě komunikace s odbory a Asociací poskytovatelů sociálních služeb víme, že část klientů, resp. jejich příbuzných, to testování odmítá. Společností se šíří různé hoaxy,“ popsala ministryně.

Zaměstnancům testování ministerstvo může nařídit jako povinnost, klientům ale ne. „Proto bych chtěla apelovat na klienty služeb, aby se toho nebáli, testování není škodlivé, naopak je to pro vaši ochranu. Je to nepříjemné, ale není to bolestivé. Je to věc, která má sloužit k ochraně nejzranitelnějších,“ apelovala Maláčová.