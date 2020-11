Věk pacientů s koronavirem, kteří se dostávají do nemocnic, stoupl v průměru na zhruba 70 let. „Je to důkaz, že máme opravdu co dočinění s velkým problémem v oblasti seniorní populace,“ řekl ministr Jan Blatný.

„V současnosti v nemocnicích leží přibližně 8000 hospitalizovaných, denně nemocnice obslouží 700 až 800 příjmů. Lze předpokládat, že v následujících dnech bude počet stoupat,“ dodal šéf zdravotnictví po jednání vlády.