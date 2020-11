Ministryní zahraničí Nového Zélandu bude žena z původního maorského obyvatelstva. Premiérka země Jacinda Ardernová včera představila novou vládu, již považuje za „neuvěřitelně rozmanitou“. Mezi ministry je více příslušníků minorit. (NPR)

New Zealand appointed its first Indigenous female foreign minister, Nanaia Mahuta. Grant Robertson has also been named deputy PM, the first openly gay man in the role.

The new parliament is the most diverse ever, and the cabinet is 40% female, 25% Maori and 15% LGBTQ+. pic.twitter.com/OXI0WRJ4pl

