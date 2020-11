Premiér Andrej Babiš dnes hovořil se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem o trasování, vakcíně na koronavirus nebo o zkušenostech z tamního uzavření země.

„Mluvili jsme o trasování, vakcíně, ale i o lockdownu, kterým si prošli. Jak mi řekl, byl hlavně o lidech, ne o průmyslu. Opět to byla užitečná výměna zkušeností. Díky za ni. Brzy v tom snad budeme pokračovat v rámci obnovené skupiny Early Openers,“ napsal Babiš. Na jaře skrze videokonference několikrát sdíleli své zkušenosti premiéři států, které otevíraly své ekonomiky. Účastnili se například předsedové vlád Rakouska, Austrálie, Dánska, Řecka, Norska nebo Singapuru.

Izrael na druhou vlnu epidemie zareagoval velmi přísnou uzávěrou. Po šesti týdnech se nyní mohli do škol vrátit žáci prvního stupně. Byli ale rozděleni maximálně do dvacetičlenných skupin a děti musejí mít roušky, a to i o přestávkách. Uzávěra se má uvolňovat ve čtyřech fázích, do té první kromě obnovy části výuky spadá také postupné otevírání obchodů a obnova rekreačních aktivit. (ČTK)