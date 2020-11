Počet obětí pátečního zemětřesení v Turecku stoupá ke stovce, zraněných je téměř tisícovka a 147 osob je v nemocnicích. Prohledávání trosek nadále pokračuje, po 91 hodinách vyprostili záchranáři čtyřletou dívku. (AFP)

Rescue workers carry four-year-old girl Ayda Gezgin after pulling her out of the rubble of a building 91 hours after it collapsed during a 7.0-magnitude earthquake, at Bayrakli district in Izmir, Turkey

