FBI vyšetřuje pokus Trumpových fanoušků ohrozit při jízdě na dálnici autobus propagující oponenta Bidena. Prezident část videa sdílel na svém Twitteru s popiskem „Miluju Texas!“. Bidenův tým po útoku jízdu autobusu zrušil. Trumpa zpráva o zapojení FBI rozzlobila.

In my opinion, these patriots did nothing wrong. Instead, the FBI & Justice should be investigating the terrorists, anarchists, and agitators of ANTIFA, who run around burning down our Democrat run cities and hurting our people! https://t.co/of6Lna3HMU

Podle něj lidé, kteří autobus obklíčili, „neudělali nic špatného“ a FBI by měla raději vyšetřovat „teroristy, anarchisty“.

Armed Trump trolls harassing Biden Bus on I-35, ramming volunteer vehicles & blocking traffic for 40 mins. Eric Trump took to FB to incite this violence.

At least the Trump hearse is appropriate given the 200K+ Americans who have died due to his incompetence. #VoteHimOut pic.twitter.com/vUyhhKyceo

— Rafael Anchía (@RafaelAnchia) October 30, 2020