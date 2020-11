V zítřejším tištěném vydání Deníku N se dočtete:

– Praktici dostanou návod, jak vyšetřovat covid na dálku

– Policisté uráželi islám. Podle soudu se nedopustili trestného činu

– Nejvyšší soud rozhodne, zda lze v nouzovém stavu trestat zloděje přísněji

– Komentář lesnického entomologa: Nechme volnou ruku vlastníkům i přírodě

– Co od USA čekat, pokud Trump obhájí Bílý dům

– Jak by se změnily Amerika a svět za prezidenta Bidena

– Dostupnost testů na covid-19 se po Česku dramaticky liší

– Hanoj nad Ohří: Koronakrize tvrdě dopadla na Vietnamce

– Ředitel muzea musí být odborníkem na všechno, říká nová šéfka Národní galerie

– O hvězdu festivalu Struny podzimu posluchači nepřijdou

– Bývalý reprezentant Šmicer zvažuje kandidaturu do čela Fotbalové asociace