Prezident Svazu průmyslu a dopravy po jednání tripartity připomněl, že podniky žádají od vlády jasný plán rozvolnění, jako je v Irsku. Tabulku z Irska podle premiéra vláda projednávala, je prý ale otázkou, zda rozvolňovat podle čísla R.

Podle Babiše by dávalo větší logiku řídit se počtem nakažených za den, jelikož číslo lidé pravidelně sledují a chápou. „Plán na rozvolnění je ale otázka na nového ministra zdravotnictví a jeho expertní skupinu,“ upozornil.

Dodal také, že „ministr měl za úkol přehledně to zveřejnit pro občany“. „Za sebe nechci spekulovat. Je to agenda ministra zdravotnictví, on musí přijít na vládu a říct, jak to vidí,“ dodal Babiš s tím, že je třeba mít jasno hlavně v tom, kdy se budou otevírat první stupně základních škol.

„I ostatní sektory jsou důležité, blíží se Vánoce, nouzový stav je prodloužen do 20. listopadu… takže vás prosím, abyste počkali na vyjádření ministra,“ dodal. Podle Babiše bude také z dat za tento týden zřejmé, zda se pandemie zbrzďuje, nebo ne – z hlediska mobility lidí byl minulý týden kvůli prázdninám a státnímu svátku nestandardní.

„Budu mít zítra hovor s izraelským premiérem Netanjahuem, se kterým budu o opatřeních diskutovat. Máme informaci, že Izrael měl totální lockdown, ale to není pravda, celý průmysl tam běžel,“ zopakoval premiér to, co řekl v pátek poslancům, když je žádal o prodloužení nouzového stavu.