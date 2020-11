Odboráři požádali ministra zdravotnictví Jana Blatného o informace v ukrajinštině, aby se i zaměstnanci jiných národností nenechali manipulovat zaměstnavateli. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil předseda ČMKOS Josef Středula.

„Běží informace o tom, že pozitivní musí do práce,“ prohlásil Středula. Ten stejně jako ministr zdravotnictví Jan Blatný podobné praktiky odmítá: „Vzniká spousta nepravdivých informací, které se šíří. Nepředpokládá se, že by někdo pozitivní nastupoval do práce jako bezpříznakový,“ řekl předseda odborářů.