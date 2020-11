Šest kontejnerů jaderného odpadu se po zpracování vrátilo z Anglie do Německa. Z přístavu Nordenham na severu země nyní zamíří vlakem do dočasného skladu v Hesensku. V zemi se očekávají protesty.

Ze zařízení na zpracování nukleárního odpadu v britském Sellafieldu se dodávka přesune do uzavřené jaderné elektrárny Biblis jižně od Frankfurtu nad Mohanem. Trvalé úložiště jaderného odpadu Německo nadále hledá. Provoz tamních jaderných elektráren skončí v roce 2022.

Místo trvalého uskladnění by mělo být známé v roce 2031 a okolo roku 2050 by mělo být uvedeno do provozu. Německo prozatím nejčastěji využívá provizorní sklad v Gorlebenu a také mezisklady v areálech již uzavřených jaderných elektráren. (AP)

Podél trasy převozu z Nordenhamu do Biblisu se očekávají protesty odpůrců nukleární energetiky, podobně jako při každém transportu vyhořelého paliva.

Kvůli pandemii koronaviru připravila policie ve spolupráci s německým Institutem Roberta Kocha hygienický plán, jak při očekávaných střetech s demonstranty zajistit co nejvyšší míru ochrany před koronavirem. (ČTK)