Premiér Andrej Babiš (ANO) nerozumí tomu, proč vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mluví o zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro vyšetření chyb před druhou vlnou epidemie koronaviru.

Babiš novinářům při návštěvě skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech řekl, že komise bude politicky zneužívána. Podle něj teď není chvíle pro hledání viníka. Hamáček v sobotu řekl, že by komise měla vzniknout poté, co druhá vlna odezní.

„Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, na všech radách pro zdravotní riziko. Kdyby to navrhla opozice, tak tomu rozumím,“ řekl Babiš. Neočekává ani, že by komise dospěla k nějakým závěrům. „Parlamentní komise nikdy nic nevyšetřily, je to čisté politikum a akorát to bude politicky zneužíváno,“ dodal.

„Pokud to má někdo vyšetřovat, tak to budou vyšetřovat orgány, které jsou k tomu příslušné,“ řekl premiér. Nyní podle něj není vhodná chvíle zjišťovat, kdo něco zanedbal. „V této chvíli bychom měli spíš mluvit o tom, jak pandemii společně překonáme, než o hledání nějakých viníků,“ dodal.

Hamáček v sobotu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že by po odeznění druhé vlny pandemie uvítal vytvoření komise, která by vyšetřila, kde udělalo Česko chyby v přípravách na podzim. Podotkl, že premiér Babiš do určité doby do rozhodování o ochranných opatřeních proti šíření koronaviru razantně vstupoval.

Dnes vicepremiér v pořadu Partie na televizi Prima řekl, že vytvoření komise je standardní demokratický mechanismus, kterým by stát měl reagovat na krizi. Podle něj je třeba zjistit, jaké mechanismy fungovaly a jaké nefungovaly, aby se stát do budoucna vyvaroval opakování chyb. (ČTK)